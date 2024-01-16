Зарема о видео «Зенита» с неприличным жестом: «После ухода Дзюбы Медведев стал главным по инфомемам. Посмотрим, станет ли это мотивацией для «Спартака»

Напомним, вчера на YouTube-канале «Зенита» было опубликовано видео, в котором председатель правления клуба показал полузащитнику Клаудиньо неприличный жест, говоря о «Спартаке» – Медведев похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт.