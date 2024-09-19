Reuters: США близки к соглашению о продлении помощи Киеву

США близки к новому соглашению о продлении помощи Украине. Оно может быть принято в ближайшее время благодаря проукраински настроенным лидерам Конгресса и администрацией президента страны Джо Байдена, сообщает Reuters.
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