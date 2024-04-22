Орбан допустил завершение украинского конфликта в 2025 году

К концу 2025 года украинский конфликт может быть завершен при условии, если на выборах в Европарламент и президентских выборах в США будут избраны кандидаты, которые придерживаются мирного урегулирования ситуации.
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