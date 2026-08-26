Великобритания обучила 37 российских офицеров в 1995 году по программе военного сотрудничества

В 1995 году 37 офицеров российской армии прошли двухнедельную военную подготовку в Великобритании, сообщает портал Declassified со ссылкой на рассекреченные документы министерства обороны Соединенного Королевства.
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