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Артета о 0:2 с «Ливерпулем»: «Между штрафными мы делали то, что и планировали. Мы проиграли из-за того, что происходило в штрафных»

Микель Артета подвел итоги матча с «Ливерпулем» в 27-м туре АПЛ. «Арсенал» под руководством Артеты потерпел поражение со счетом 0:2.

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