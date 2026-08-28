Украинцы будут меньше есть. Министр АПК предупредил, что пустые полки магазинов станут обыденностью

Принуждение России к миру закончилось призраком голодомора для самого принудителя. Как заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, около 90% складов торговых сетей на Украине уничтожено российскими ударами, и ассортимент в магазинах может сократиться.