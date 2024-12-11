«Президентскую» трассу Екатеринбург – Казань не откроют в этом году – перекрытия продолжаются

Трасса М-12, которая должна сократить время в пути из Екатеринбурга в Казань вдвое, не откроется в этом году даже на участке от уральской столицы до Ачита, а тем более – по всему запланированному маршруту.
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