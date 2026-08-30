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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» покупает Жезуса за 10+4 млн евро и 20% при перепродаже. Форвард «Арсенала» прилетит в Испанию в понедельник

Инсайдер Фабрицио Романо уточнил детали перехода Габриэла Жезуса в «Барселону». « Арсенал » получит 10 млн евро сразу, а еще 4 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.

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