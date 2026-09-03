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За рулем

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В России увеличат выпуск беспилотных авто

В России увеличат выпуск беспилотных авто

В РФ к 2035 году планируется производить от 68 тыс. до 146 тыс. беспилотных авто в год, в зависимости от разных сценариев развития отрасли.

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