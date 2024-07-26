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Царьград

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Помпео: Трамп даст Киеву ленд-лиз на 500 млрд долларов для победы над Россией

Помпео: Трамп даст Киеву ленд-лиз на 500 млрд долларов для победы над Россией

В статье экс-госсекретаря США Майка Помпео, опубликованной в газете Wall Street Journal, говорится, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом ситуация по Украине может существенно поменяться.

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