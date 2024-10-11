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Крымская газета

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«Смешарики» угрожают нацбезопасности Молдавии, а Зеленский номинирован на Нобелевскую премию мира: информационный хит-парад

«Смешарики» угрожают нацбезопасности Молдавии, а Зеленский номинирован на Нобелевскую премию мира: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА На этой неделе в очередном выпуске информационного хит-парада #всё_как_есть мы узнаем о последних достижениях украинцев в цирковом искусстве и о том, чего по-настоящему боятся молдавские власти, об обвинениях в адрес бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, потенциальных лауреатах Нобелевской премии мира и очередном враге украинского языка в Незалежной.

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