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Царьград

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Средние зарплаты на Чукотке и в Магаданской области выросли на 30 тыс.

Средние зарплаты на Чукотке и в Магаданской области выросли на 30 тыс.

В текущем году наблюдается значительное повышение средних зарплат на Чукотке и в Магаданской области — более чем на 30 тысяч рублей.

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