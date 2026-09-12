По мнению Дарио Амодеи, в развитии ИИ кроются серьезные риски для человечества. В своем блоге 12 сентября 2026 года, в субботу, он обращает внимание на способность ИИ к самосовершенствованию и на недавние инциденты с выходом моделей из-под контроля.
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