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Журнал «Профиль»

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Гендиректор Anthropic Амодеи призвал замедлить развитие ИИ-моделей, Маск его поддержал

По мнению Дарио Амодеи, в развитии ИИ кроются серьезные риски для человечества. В своем блоге 12 сентября 2026 года, в субботу, он обращает внимание на способность ИИ к самосовершенствованию и на недавние инциденты с выходом моделей из-под контроля.

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