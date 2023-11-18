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Чибриков – лучший бомбардир фарма «Виннипега» в АХЛ вместе с Капобьянко. У форварда 3+9 в 11 играх

Сегодня форвард «Манитобы» забросил свою 3-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Бельвилем» (3:2).

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