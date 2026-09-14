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Через боль, похищение и предательство: как Ляйсан Утяшева построила счастье после конца спортивной карьеры

Через боль, похищение и предательство: как Ляйсан Утяшева построила счастье после конца спортивной карьеры

История Ляйсан Утяшевой — это редкий пример того, как человек, пройдя через череду тяжелых жизненных испытаний, травм и личных потерь, не просто сохранил себя, но и сумел построить блестящую карьеру на телевидении и крепкую семью.

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