Через боль, похищение и предательство: как Ляйсан Утяшева построила счастье после конца спортивной карьеры

История Ляйсан Утяшевой — это редкий пример того, как человек, пройдя через череду тяжелых жизненных испытаний, травм и личных потерь, не просто сохранил себя, но и сумел построить блестящую карьеру на телевидении и крепкую семью.
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