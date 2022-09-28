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Противовирусный препарат внесли в список жизненно необходимых в Приморье

Противовирусный препарат внесли в список жизненно необходимых в Приморье

Прокуратура Приморского края проверила соблюдение прав граждан в сфере здравоохранения. Как выяснилось, в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Приморского края отсутствовал противовирусный препарат, что шло вразрез федеральному законодательству.

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