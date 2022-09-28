Прокуратура Приморского края проверила соблюдение прав граждан в сфере здравоохранения. Как выяснилось, в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Приморского края отсутствовал противовирусный препарат, что шло вразрез федеральному законодательству.
Популярные статьи
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции
- Военные строители восстановили инфраструктуру системы водоснабжения в Донецкой и Луганской народных республиках
- Минобороны передало Луганской Народной Республике новый медицинский центр
Свежие комментарии