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Царьград

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Русский скандал на выборах тихо замяли. Но симптом остался прежним

Русский скандал на выборах тихо замяли. Но симптом остался прежним

На выборах депутатов Госдумы разгорелся русский скандал, но его тихо замяли. Не слишком оперативно, но всё же.

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