Ревень для детокса

Ещё в XIII веке великий венецианский путешественник Марко Поло открыл для европейцев ревень. А в древней китайской медицине на протяжении двух с половиной тысяч лет ревень применяется в качестве средства при интоксикациях, отравлениях и входит в спасательный сбор для обезвреживания различных ядов.