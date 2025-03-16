Рак, Стрелец, Рыбы: кому звезды обещают резкий поворот судьбы? «Март 2025 станет точкой невозврата. Кто-то сломается, а кто-то родится заново» Российский астролог Василиса Володина, чьи прогнозы регулярно вызывают ажиотаж, раскрыла имена трёх знаков Зодиака, которых в марте 2025 года ждёт… Василиса Володина предупреждает: три знака Зодиака перевернут свою жизнь в марте 2025 .