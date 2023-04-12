Президент Украины принял решение увеличить оборонный бюджет страны на 14,5 миллиардов долларов

Украина увеличивает свой военный бюджет еще на 14,5 млрд долларов. Соответствующий указ подписал вчера президент страны Владимир Зеленский, о чем проинформировал общественность в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
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