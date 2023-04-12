Военное обозрение

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Президент Украины принял решение увеличить оборонный бюджет страны на 14,5 миллиардов долларов

Президент Украины принял решение увеличить оборонный бюджет страны на 14,5 миллиардов долларов

Украина увеличивает свой военный бюджет еще на 14,5 млрд долларов. Соответствующий указ подписал вчера президент страны Владимир Зеленский, о чем проинформировал общественность в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

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