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Билл Миллер IV заявил о рекордном оптимизме в отношении Bitcoin

Билл Миллер IV заявил о рекордном оптимизме в отношении Bitcoin

Инвестор Билл Миллер IV заявил, что сейчас он настроен в отношении Bitcoin позитивнее, чем когда-либо прежде.

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