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Фонт об Ольмо: «Игрок, купленный за 55 млн, может уйти из «Барсы» спустя 4 месяца из-за непрофессионализма руководства. Требуем от Лапорты немедленных разъяснений»

Напомним, клуб не смог зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона в Ла Лиге. Сообщалось, что «Барселона» рассчитывает завершить регистрацию игроков на этой неделе.

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