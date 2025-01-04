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Царьград

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Украинские "уши" в американских терактах. Только факты: Дугин выдал полную схему

С появлением новых деталей и фактов расследования терактов в США в них всё отчётливее проступают украинские "уши", а версия с предупреждением для Дональда Трампа выглядит всё более вероятной.

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Комментарии
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Амара Карпова
С кем поведешься, от того и наберешься!!!
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