Экс-глава МИД Венгрии Сийярто сложил полномочия депутата

Экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто подал заявление о сложении своих полномочий на посту депутата национального парламента в связи с предложением начать работу на высокой должности в китайской автомобильной компании BYD.
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