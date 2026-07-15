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Экс-глава МИД Венгрии Сийярто сложил полномочия депутата

Экс-глава МИД Венгрии Сийярто сложил полномочия депутата

Экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто подал заявление о сложении своих полномочий на посту депутата национального парламента в связи с предложением начать работу на высокой должности в китайской автомобильной компании BYD.

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