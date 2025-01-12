Как из польского FIAT хотели сделать советскую инвалидку: история предвестника «Оки»

﻿﻿Потребители и инженеры советских автомобилей еще в начале 1970-х годов ясно дали понять: они больше не могут так жить! Конструкция серпуховской «субавтомобиля» восходит к середине 1950-х годов и к настоящему времени полностью утратила свою практичность.