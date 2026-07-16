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Доллар удерживается у месячного минимума на фоне ожиданий паузы ФРС

Доллар удерживается у месячного минимума на фоне ожиданий паузы ФРС

Доллар США в четверг остаётся вблизи минимальных значений за последний месяц. Замедление инфляции усилило ожидания, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений, хотя рост цен на нефть продолжает ограничивать ослабление американской валюты.

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