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Правительство усилит страховую защиту компаний, работающих на рисковых рынках

Правительство получило поручение президента Владимира Путина и должно до 14 марта 2025 года разработать меры для усиления страховой защиты компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) на рынках с высоким уровнем риска, пишет РБК со ссылкой на источники.

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