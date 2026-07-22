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Розетти встретился с руководителями судей пяти ведущих лиг Европы

Сегодня председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти встретился в штаб-квартире УЕФА в Ньоне с руководителями арбитров из Англии, Италии, Испании, Германии и Франции, чтобы обсудить и выработать единый подход к новым правилам, введенным в футболе этим летом.

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