Розетти встретился с руководителями судей пяти ведущих лиг Европы

Сегодня председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти встретился в штаб-квартире УЕФА в Ньоне с руководителями арбитров из Англии, Италии, Испании, Германии и Франции, чтобы обсудить и выработать единый подход к новым правилам, введенным в футболе этим летом.