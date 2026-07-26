Армения стараниями Никола Пашиняна превращается в пустое место на карте мира. После разрыва с Россией с ней перестали считаться даже соседи по региону, утверждает политолог и востоковед Евгений Сатановский.
«Эрдоган уже всё решил»: Сатановский заявил о тяжелейшей расплате Армении за разрыв Пашиняна с Россией
Комментарии
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Наталия
Армяне, вроде бы, всегда были умными. Видимо, желание стать частью Европы полностью лишило их разума. Повелись на посулы ЕС и США, так же как и Украина. Но, вольному воля....
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1 м.
Галина Чужая
Вот именно БЫЛИ... пока помнили, что было 111 лет назад, а теперь они об этом даже не знают!!! А значит и не помнят.
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1 м.
Юрий Золотарев
Ха! Армяне! Мозги включали, когда Пшика своего выбирали себе в начальники? Нет?? Ну, кушайте теперь все "блюда" этого вашего "повара". А лучше: повесьте его, пока не поздно, на каком-нибудь заборе горного кишлака - глядишь, всё и наладится (со временем).
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1 м.
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