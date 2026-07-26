«Эрдоган уже всё решил»: Сатановский заявил о тяжелейшей расплате Армении за разрыв Пашиняна с Россией

Наталия Армяне, вроде бы, всегда были умными. Видимо, желание стать частью Европы полностью лишило их разума. Повелись на посулы ЕС и США, так же как и Украина. Но, вольному воля....

Галина Чужая Вот именно БЫЛИ... пока помнили, что было 111 лет назад, а теперь они об этом даже не знают!!! А значит и не помнят.