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Спички - не игрушка

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«Эрдоган уже всё решил»: Сатановский заявил о тяжелейшей расплате Армении за разрыв Пашиняна с Россией

«Эрдоган уже всё решил»: Сатановский заявил о тяжелейшей расплате Армении за разрыв Пашиняна с Россией

Армения стараниями Никола Пашиняна превращается в пустое место на карте мира. После разрыва с Россией с ней перестали считаться даже соседи по региону, утверждает политолог и востоковед Евгений Сатановский.

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Комментарии
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Наталия
Армяне, вроде бы, всегда были умными. Видимо, желание стать частью Европы полностью лишило их разума. Повелись на посулы ЕС и США, так же как и Украина. Но, вольному воля....
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1 м.
Галина Чужая
Вот именно БЫЛИ... пока помнили, что было 111 лет назад, а теперь они об этом даже не знают!!! А значит и не помнят.
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1 м.
Юрий Золотарев
Ха! Армяне! Мозги включали, когда Пшика своего выбирали себе в начальники? Нет?? Ну, кушайте теперь все &quot;блюда&quot; этого вашего &quot;повара&quot;. А лучше: повесьте его, пока не поздно, на каком-нибудь заборе горного кишлака - глядишь, всё и наладится (со временем).
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1 м.