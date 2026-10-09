Европейская технократия пытается выставить Россию агрессивной страной — бороться с этим можно через укрепление научного и культурного диалога между РФ и Европой, а также посредством укрепления контактов между российской и европейской молодёжью, считает внук экс-президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.