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Русская весна

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Внук де Голля предложил способ борьбы с европейской пропагандой

Внук де Голля предложил способ борьбы с европейской пропагандой

Европейская технократия пытается выставить Россию агрессивной страной — бороться с этим можно через укрепление научного и культурного диалога между РФ и Европой, а также посредством укрепления контактов между российской и европейской молодёжью, считает внук экс-президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.

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