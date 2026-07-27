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Мировое обозрение

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NASA вырастило «лунное дерево»: семя после полёта вокруг Луны стало живым памятником космической миссии

NASA вырастило «лунное дерево»: семя после полёта вокруг Луны стало живым памятником космической миссии

В Нью-Йорке, в самом центре Манхэттена, растёт дерево, которое облетело Луну. Нет, это не метафора. В 2022 году семя сладкой смоковницы (ликвидамбар, если по-научному) отправилось в космос на борту корабля Orion в рамках миссии Artemis I.

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