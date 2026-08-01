Испания вложит до $2,3 млрд в спутниковую систему IRIS2

Страна стала крупнейшим национальным инвестором, которая должна обеспечить Европе собственную защищённую сеть связиИспания официально утвердила бюджет от €1,6 млрд до €2 млрд (до $2,3 млрд) на создание национальной спутниковой системы связи, которая станет частью европейской орбитальной сети IRIS2.
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