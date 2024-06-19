Макрон: досрочные выборы необходимы, чтобы избежать хаоса во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна погрузилась бы в хаос, если бы он не объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов после того, как его партия потерпела поражение на выборах в Европарламент.
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