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На Острове Свободы запущен завод компании "Соллерс" по выпуску автомобилей серии УАЗ. Его расположили в столице республики Гаване

На Острове Свободы запущен завод компании "Соллерс" по выпуску автомобилей серии УАЗ. Его расположили в столице республики Гаване

На Кубе стартовало производство автомобилей марки УАЗ На Острове Свободы запущен завод компании "Соллерс" по выпуску автомобилей серии УАЗ.

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