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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татар провел 900-й матч в НХЛ. У форварда «Нью-Джерси» 491 очко в регулярках

Юбилейной для нападающего «Нью-Джерси» стала игра против «Филадельфии» (5:0).  На счету Томаша Татара 491 (225+266) очко в 900 матчах в регулярках НХЛ.

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