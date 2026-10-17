Главный судья матча 10-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо» (0:1) Иван Амбросимов правильно удалил защитника бело-голубых Рубенса, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) по итогам заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК).
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