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Йеменские хуситы заявили о готовности с сегодняшнего дня атаковать военные базы США на Ближнем Востоке

Йеменские хуситы заявили о готовности с сегодняшнего дня атаковать военные базы США на Ближнем Востоке

Командование группировки йеменских хуситов заявляет о том, что в связи с тем, что США поддерживают Израиль в его атаках на палестинцев и угрожают им, они готовы распространить военные операции на американские объекты в регионе.

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