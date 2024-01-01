Йеменские хуситы заявили о готовности с сегодняшнего дня атаковать военные базы США на Ближнем Востоке

Командование группировки йеменских хуситов заявляет о том, что в связи с тем, что США поддерживают Израиль в его атаках на палестинцев и угрожают им, они готовы распространить военные операции на американские объекты в регионе.
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