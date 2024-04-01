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Ирину Подносову одобрили кандидатом на пост главы Верховного суда

Ирину Подносову одобрили кандидатом на пост главы Верховного суда

Она была единственным кандидатом, подавшим документы.фото: vsrf.ru--> Зампредседателя Верховного суда Ирина Подносова рекомендована Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) на должность главы Верховного суда.

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