Ирину Подносову одобрили кандидатом на пост главы Верховного суда

Она была единственным кандидатом, подавшим документы.фото: vsrf.ru--> Зампредседателя Верховного суда Ирина Подносова рекомендована Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) на должность главы Верховного суда.
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