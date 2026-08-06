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Контрафронт

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Западный берег и сектор Газа: Жителям поселений Кохав-Яаков и Тель-Цион недалеко от Рамаллаха на...

Западный берег и сектор Газа: Жителям поселений Кохав-Яаков и Тель-Цион недалеко от Рамаллаха на Западном берегу было приказано оставаться дома в утренние часы по местному времени из-за возможного проникновения вооруженных людей в утренние часы по местному времени.

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