Западный берег и сектор Газа: Жителям поселений Кохав-Яаков и Тель-Цион недалеко от Рамаллаха на Западном берегу было приказано оставаться дома в утренние часы по местному времени из-за возможного проникновения вооруженных людей в утренние часы по местному времени.
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