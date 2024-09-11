Программа «Земский доктор»: поддержка медицинских кадров в глубинке России Ольга ВайленкоС 2020 года в России действует программа «Земский доктор», направленная на привлечение медицинских работников в сельские и малонаселённые районы страны.
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