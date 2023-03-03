Представитель Белого дома Кирби: США были бы счастливы, если бы Китай помог Украине

Соединенные Штаты хотели бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане "самообороны". С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
Соединенные Штаты хотели бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане "самообороны". С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
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