Фактология

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Власти крупного города Югры не согласовали жителям митинг против обязательной вакцинации

Власти крупного города Югры не согласовали жителям митинг против обязательной вакцинации

Власти одного из крупнейших городов Югры, Нижневартовска, отказались согласовывать партии «За справедливость» митинг против принудительной вакцинации, который она планировала провести 27 ноября.

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