Эксперт рассказала, какие украшения подарить девушке на 14 февраля

Ювелирные украшения станут идеальным подарком ко Дню всех влюбленных 14 февраля. Как отметила в комментарии «Известиям» 7 февраля ювелир Елена Ракутина, эксперт ювелирного холдинга SOKOLOV, универсальным и беспроигрышным вариантом в этом случае будут классические серьги — пусеты или кольца-конго.