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Эксперт рассказала, какие украшения подарить девушке на 14 февраля

Эксперт рассказала, какие украшения подарить девушке на 14 февраля

Ювелирные украшения станут идеальным подарком ко Дню всех влюбленных 14 февраля. Как отметила в комментарии «Известиям» 7 февраля ювелир Елена Ракутина, эксперт ювелирного холдинга SOKOLOV, универсальным и беспроигрышным вариантом в этом случае будут классические серьги — пусеты или кольца-конго.

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