Конте о вылете от «Мидлсбро»: «Тоттенхэму» следует подумать над своей игрой. Нам нужна стабильность»

Антонио Конте подвел итоги игры с «Мидлсбро» (0:1 доп. вр.). Главный тренер «Тоттенхэма» высказался после матча 1/8 финала Кубка Англии.

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