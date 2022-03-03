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Китаец рассказал об ужасах Киева: нас теперь здесь тоже не любят

Китаец рассказал об ужасах Киева: нас теперь здесь тоже не любят

Вслед за американским режиссёром Гонсало Лира, ведущем блог о жизни в Киеве, своими впечатлениями о том, свидетелями и невольными участниками чего приходится быть горожанам, рассказал гражданин Китая, который в украинской столице живёт и работает.

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