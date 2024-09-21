Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 557 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир второв
    Куда мы катимся?Кашпировский с же...
  • Anatoli Sitnikow
    Да всё нормально, Кадыров за них вступится -такой танец прервали........"Будете ещё лезги...
  • Anatoli Sitnikow
    Вот радость то американцам. Украина до последнего украинца, Россия до последнего русского. Давай - давай братва.........Вячеслав Володин:...

Они возвращаются: Спецоперация внутри России началась в телевизоре

Они возвращаются: Спецоперация внутри России началась в телевизоре

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Известный тележурналист Владимир Познер возвращается на экраны наших телевизоров, у него будет новый проект на Первом канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТТ
Татьяна Татьяна
Зачем же страдать, если ничто не держит... Талантливых журналистов, которые являются настоящими патриотами, более чем достаточно... В мимикрирующих же «деятелях», которых прельщает только возможность набить карман, мы не нуждаемся.
Ответить
1 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Не давайте ему работы , гоните отовсюду
Ответить
1 час.
Анатолий ashkourin
Жид жиду глаз не выклюет...
Ответить
24 мин.

Картина дня

наверх