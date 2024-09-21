Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Известный тележурналист Владимир Познер возвращается на экраны наших телевизоров, у него будет новый проект на Первом канале.
Они возвращаются: Спецоперация внутри России началась в телевизоре
Комментарии
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Татьяна Татьяна
Зачем же страдать, если ничто не держит... Талантливых журналистов, которые являются настоящими патриотами, более чем достаточно... В мимикрирующих же «деятелях», которых прельщает только возможность набить карман, мы не нуждаемся.
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1 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Не давайте ему работы , гоните отовсюду
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1 час.
Анатолий ashkourin
Жид жиду глаз не выклюет...
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24 мин.
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