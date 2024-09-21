Они возвращаются: Спецоперация внутри России началась в телевизоре

ТТ

Татьяна Татьяна

Зачем же страдать, если ничто не держит... Талантливых журналистов, которые являются настоящими патриотами, более чем достаточно... В мимикрирующих же «деятелях», которых прельщает только возможность набить карман, мы не нуждаемся.