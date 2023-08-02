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Борис Михайлов: «Для КХЛ хорошо, что «Динамо» укрепляется. Но пока вся эта селекция только на бумаге. Посмотрим, что будет на льду, имена еще должны сыграть»

– Легенда «Динамо» Виталий Давыдов недавно сказал, что в этом сезоне московская «пулька» будет самой плотной за последние годы.

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