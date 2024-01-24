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Парламентская газета

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Буцкая: Количество получающих поддержку многодетных семей увеличится

Буцкая: Количество получающих поддержку многодетных семей увеличится

Сейчас в России проживают около двух миллионов многодетных семей. Об этом «Парламентской газете» заявила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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