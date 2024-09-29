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Плющев о Мичкове: «В России любят петь дифирамбы, иногда это переходит за рамки. Но Матвей все доказывает на льду, пробивает себе место в основе «Филадельфии»

В 3 выставочных играх новичок «Филадельфии» набрал 6 (3+3) очков. «Молодой парень, который показывает достаточно зрелый хоккей.

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