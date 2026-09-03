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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сестра Алекса Перейры проведет поединок на турнире Претендентской серии Даны Уайта 13 октября

Сестра бывшего двойного чемпиона UFC Алекса Перейры Алин Перейра проведет поединок на турнире Претендентской серии Даны Уайта 13 октября.

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